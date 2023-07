Ferroviário empata com Tocantinópolis e mantém invencibilidade na Série D

Com gols de Everson Bilau e Roni Lobo, as duas equipes empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado, 8, pela 12ª rodada

O Ferroviário manteve a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado, 8. O Tubarão visitou o Tocantinópolis-TO, no estádio João Ribeiro, e empatou por 1 a 1, com gols de Everson Bilau e Roni Lobo. O duelo foi válido pela 12ª rodada da competição.

Com o empate, a situação do escrete coral na competição segue confortável. Isso porque o time já está classificado para a fase de mata-mata da quarta divisão e tem a liderança do Grupo B assegurada.



O jogo

Os donos da casa sequer deram tempo para o Ferroviário se estabelecer em campo. Logo aos quatro minutos, o Tocantinópolis abriu o placar com Everson Bilal. O camisa 11 aproveitou ótima inversão de jogo de Xaves para finalizar de primeira e superar o bom goleiro Douglas Dias.

Por ser favorito no confronto, era esperado que o clube cearense começasse a partida ditando o ritmo das ações. E foi isso que aconteceu, mas apenas depois do gol marcado pelo time tocantinense. O Tubarão buscou manter a posse de bola e marcar mais presença no campo de ataque em busca do empate. Entretanto, o que se via era os donos da casa bem postados na defesa.

O próprio Tocantinópolis foi quem voltou a fazer finalizações para levar perigo ao gol adversário. Aos 19 e aos 25 minutos, o goleiro Douglas Dias efetuou duas defesas com segurança no canto direito da meta do time coral.

O empate do Ferroviário só ficou perto de acontecer em uma oportunidade aos 32 minutos. Após escanteio cobrado, o zagueiro Roni Lobo subiu mais alto que toda a defesa e cabeceou, na direção do chão. O arqueiro Anderson reagiu rápido e espalmou a bola com a mão direita.

Logo na volta do intervalo, o goleiro Douglas Dias foi obrigado a operar um verdadeiro milagre. Everson Bilau chutou da entrada da área, mas a bola desviou na defesa do Tubarão e quase enganou o goleiro. O camisa 1, no entanto, reagiu rápido e se recuperou no lance para tirar quase em cima da linha.

Mesmo com a vantagem no placar, os tocantinenses não deixavam de atacar. Aos 15 minutos, mais uma vez o arqueiro coral foi obrigado a fazer grande defesa para salvar o Ferroviário, que encontrava dificuldades para sair do campo de defesa.

Everson Bilau era a principal válvula de escape do Tocantinópolis. O camisa 11 criava diversas oportunidades pelo lado direito do ataque e, por pouco, não deu uma assistência para o segundo gol de sua equipe aos 23 minutos.

Sem conseguir criar chances claras de gol, o clube cearense teve oportunidade de ouro para empatar o confronto. Aos 27, o goleiro Anderson derrubou o atacante Gabriel Martins e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Roni Lobo superou o arqueiro e castigou o time adversário, que não teve eficiência para matar o jogo.