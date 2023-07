Douglas Dias comenta travessia de barco em TO e fala sobre sonho no Ferroviário

O jogador coral conversou com o Esportes O POVO e admitiu objetivos defendendo camisa do Ferroviário e destacou identificação com o clube da Barra

No último sábado, 8, após encarar o Tocantinópolis, fora de casa, o Ferroviário passou por uma situação inusitada em seu retorno. Ao saírem da cidade, o elenco do Tubarão deixou a cidade da partida em um barco. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o goleiro da equipe, Douglas Dias, contou como foi essa aventura após o empate por 1 a 1.

“Aquele episódio que aconteceu foi na volta, o ônibus ficou encalhado na entrada da balsa, metade ficou dentro, outra fora. Como já tinha acabado o jogo, a gente tinha que ir para o hotel e poder jantar. Foi então que veio um barco pequeno, o ônibus só chegou depois. Foi engraçado, mas alguns tinham medo”, afirmou.

Entretanto, apesar do perigo que o grupo correu, o arqueiro admitiu que esse acontecimento serve de incentivo para o escrete coral seguir em busca do seu principal objetivo na Quarta Divisão: “Foi tenso, mas serve como motivação, a gente vê esses obstáculos na Série D, então é mais motivação para conseguir o acesso”, disse.

Na oportunidade, o jogador também falou sobre o momento que o clube da Barra do Ceará vive e desconversou sobre o favoritismo no torneio nacional: "O favoritismo a gente deixa para o pessoal de fora. Dentro de campo a gente trabalha para poder conseguir o acesso, mas não pensa em ser favorito, porque às vezes nem o favorito consegue chegar no acesso. Tem muitos times difíceis de jogar, então trabalhamos para conquistar o objetivo em cada jogo, como foi a classificação com cinco jogos de antecedência", pontuou.

Douglas é um velho conhecido do futebol cearense. Revelado no Fortaleza, já vestiu as camisas de Ceará, Floresta e Guarany de Sobral. No entanto, destacou o rápido apreço que criou pelo Peixe.

“O Ferroviário foi um time que eu me identifiquei bastante. Eu já joguei no Fortaleza e Ceará, então o Ferroviário era o único grande que eu não tinha jogado. Eu fui muito bem recebido e me senti em casa. Os resultados e os jogos ajudaram bastante, mas aconteceu isso porque eu gostei demais do ambiente, a adaptação foi rápida”, comentou o paulista de 35 anos.

O vínculo de Douglas com agremiação coral foi renovado até o final de 2024. Ao Esportes O POVO, ele revelou um dos motivos que o fizeram prolongar o contrato: “Pretendo fazer história. Quero conseguir um título estadual. Tenho contrato até o ano que vem e coloquei no meu coração que quero colocar o time na Série B. Esse foi um dos motivos que fez eu renovar meu contrato. Conseguir o acesso neste ano, e outra na próxima temporada”, finalizou.