Suspenso, Caíque Gonçalves será desfalque do Ceará contra o Sampaio Corrêa

O volante do Ceará, Caíque Gonçalves, levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1, contra o CRB, pela 12ª rodada da Série B e está de fora do jogo do Alvinegro de Porangabuçu contra o Sampaio Corrêa, no retorno da Segunda Divisão, após 15 dias de paralisação por conta da Data Fifa, no domingo, às 15h30min, fora de casa. Mesmo sendo um homem do meio de campo, com Eduardo Barroca costuma atuar na lateral-direita.



Nesse cenário, a tendência é que Warley - antigo dono do posto -, substitua o camisa 5. Além disso, é atleta de origem da posição. Michel Macedo também é opção. O jogador está liberado pelo departamento médico e já foi reintegrado ao elenco alvinegro.

Na última quarta-feira, 21, o Vovô anunciou a contratação de Orejula, futebolista que também atua pelo lado direito defensivo do campo. Com isso, deve existir uma disputa mais acirrada por vaga entre os onze titulares.

Números de Caíque Gonçalves pelo Ceará