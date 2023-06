Kobayashi comemora classificação do Ferroviário, mas alerta: "Não podemos pensar que já terminou"

O Ferroviário segue com campanha espetacular na Série D do Brasileirão. Com cinco rodadas de antecedência, o time coral confirmou vaga na próxima fase do torneio ao vencer o Parnahyba. Após o triunfo, o técnico Kobayashi comemorou a classificação, mas ponderou que o time ainda precisa ter concentração para o restante do campeonato.



“Nós não podemos pensar que já terminou o campeonato. Muito pelo contrário, nossa concentração tem que ser maior agora para depois, quem sabe, a gente ter vantagem de decidir em casa”, ressaltou o treinador.



Com a vaga confirmada, o Tubarão da Barra terá maior tranquilidade para as rodadas seguintes. Assim, Paulinho Kobayashi conseguirá mais liberdade para fazer testes, rodar o elenco e poupar peças principais para a sequência do certame.



“É trabalho. Nós trabalhamos com todos do plantel. Não fico escolhendo só 11 titulares. Todos estão preparados quando a gente trabalha a parte tática para eles saberem quando vão jogar. Existe diferença entre os que vêm jogando e os que estão parados, sente câimbra, cansaço, desgaste, que são normais pelo ritmo de jogo. O importante de tudo isso é saber que nós podemos contar com todos os atletas e todos eles estão de parabéns”, pontuou.



A equipe da Barra do Ceará só volta a campo no dia 28, quando enfrenta o Atlético Cearense, pela 10ª rodada da Série D. Para Kobayashi, o período sem jogos será importante para a recuperação física dos atletas. “É bom para dar sequência na parte física porque lá na frente quando voltar desses 10, 12 dias nós vamos ter dificuldades”.



Kobayashi pede apoio da torcida



O técnico coral aproveitou o momento após a classificação para pedir o apoio da torcida. A vitória diante do time do Piauí foi o oitavo triunfo em nove jogos do Tubarão da Barra na quarta divisão.



“Tem alguns torcedores que eu não entendo. Mesmo ganhando quase todos os jogos, sem nenhuma derrota, ainda ficam xingando, falando besteira, criticando o trabalho. Então, a gente fica chateado com uma situação dessa. Imagina se a gente tivesse perdendo. Acho que eles estavam lá fazendo um complô com a diretoria para me mandar embora. Então, entendo que esses torcedores que em vez de vir aqui para apoiar vem para criticar. Muitos que estão lá apoiam. O momento que estamos vivendo é de apoio e não de cobrança”, finalizou.