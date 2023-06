Ídolo do Ceará, Ricardinho valoriza respeito da torcida do Fortaleza: "Rivalidade em campo"

Jogador comentou sobre a rivalidade histórica com o Fortaleza e deu sua opinião sobre as provocações entre as torcidas e jogadores

O volante Ricardinho, ídolo do Ceará e atualmente no Floresta, concedeu entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 16. Na ocasião, o jogador comentou sobre a rivalidade histórica com o Fortaleza e deu sua opinião sobre as provocações entre as torcidas e jogadores.

"Eu respeito quem gosta de ser polêmico, isso faz parte do futebol. Antigamente, se tinha muito mais isso. Hoje em dia, a intolerância é gigante. Eu creio que a rivalidade tem que ficar dentro de campo. Não tem por que eu desrespeitar. Não tem por que eu não falar que moro em Fortaleza, a palavra Fortaleza [...] Isso é minha opinião, é o que penso", disse.

O volante de 37 anos ainda citou episódios em que torcedores tricolores pedem foto com ele e agradeceu o respeito. No Vovô, ele disputou 335 partidas em oito temporadas, marcou 39 gols e conquistou duas vezes a Copa do Nordeste, quatro vezes o Campeonato Cearense e o acesso para a Série A.

"Acontece muito. Muitos torcedores do Fortaleza pedem para tirar foto comigo, falam: 'pô, vou tirar foto contigo porque tu jogava muito, apesar de eu ser Fortaleza, jogou muito no Ceará'. Eu agradeço o carinho. "

Neste ano, Ricardinho se tornou a principal contratação do Floresta para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e tem contrato até o fim da competição. O experiente jogador também expôs o sonho de colocar o time cearense da Vila Manoel Sátiro na Série B.

"Hoje estou no Floresta. Sonho em quem sabe fazer um grande Campeonato Brasileiro pelo Floresta, quem sabe conseguir um acesso, colocar o Floresta na Série B", comentou.