De virada, Iguatu vence Sousa-PB e diminui distância para o G-4 do Grupo A3 da Série D

O Iguatu fez valer a força do mando de campo e venceu, de virada, o Sousa-PB, por 2 a 1, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado distanciou o Azulão da lanterna do Grupo A3 e, consequentemente, aproximou do pelotão de cima da tabela. No cenário atual, o time cearense ocupa a sétima posição, com nove pontos, três a menos que o quarto lugar da chave.

O duelo entre Iguatu e Sousa havia acontecido no domingo passado, 11, quando os times se enfrentaram na Paraíba. Na ocasião, o Azulão foi derrotado por 2 a 1, desfecho que criou um sentimento de “vingança” para o duelo desta quinta-feira, 15, no Morenão.

Com a bola rolando, o Iguatu sofreu um susto aos 37 minutos após o Sousa abrir o placar com Guilherme Afonso. Apesar do baque, o Azulão não se abateu e buscou o empate ainda no primeiro tempo com Murilo Henrique, já nos acréscimos. A virada aconteceu na segunda etapa, com tento de Regineldo.

O Iguatu volta a campo na próxima terça-feira, 20, para encarar o Campinense-PB, em duelo que acontece no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), pela nona rodada da Série D.