De virada, Atlético-CE vence o Cordino e entra no G-4 do Grupo A2 da Série D

Foi o segundo triunfo da Águia da Precabura na Série D. Com o resultado, o time cearense saltou para a terceira colocação, com 13 pontos conquistados

De virada, o Atlético Cearense derrotou o Cordino-MA por 2 a 1 no Estádio Domingão, em Horizonte, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, e conquistou um importante resultado. A Águia da Precabura saiu atrás no placar no primeiro tempo, mas conseguiu reverter a desvantagem na etapa final com gols de Lucas e Pedro.

Foi a segunda vitória seguida do Atlético-CE na competição, que acumula quatro jogos sem derrotas. Diante do bom momento, a Águia deu um salto considerável na tabela do Grupo A2, pelo qual ocupa a terceira colocação com 13 pontos.

O próximo desafio do Atlético-CE será um duelo estadual contra o Ferroviário, que é líder isolado da chave e já está classificado antecipadamente à próxima fase da Série D. O embate acontece no dia 28, uma quarta-feira, às 19 horas, no Presidente Vargas, em Fortaleza.