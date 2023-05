Ferroviário e outros dois clubes cearenses estreiam na Série D neste domingo

A história do Ferroviário em busca do acesso à terceira divisão nacional será iniciada neste domingo, 7. Com o apoio da torcida na arquibancada, o Tubarão da Barra entra em campo para enfrentar o Fluminense-PI às 17 horas, no Presidente Vargas, em duelo que marca a estreia do clube na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Tubarão chega para a disputa do torneio nacional com a confiança elevada, sobretudo pelo bom início de temporada que protagonizou no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Campeão da quarta divisão em 2018, o Coral, que acabou rebaixado da Terceirona na última temporada, figura como um dos favoritos para conquistar não só o acesso, como também o título.

Um detalhe importante que fortalece o Ferroviário é o fato de ter mantido boa base do elenco que iniciou e se destacou neste ano. Entre os principais, o goleiro Douglas Dias, responsável por diversas ótimas atuações, o experiente atacante Ciel, artilheiro da equipe com 10 gols marcados, e o treinador Paulinho Kobayashi, que não estará na beira do campo devido a uma punição imposta pelo STJD.

Adversário do Coral, o Fluminense é uma das principais forças do futebol piauiense atualmente. No campeonato estadual deste ano, a equipe foi finalista, mas amargou a segunda colocação após ser superado pelo River na grande decisão. Para a Série D, o time se movimentou no mercado da bola e reforçou o plantel.

Caucaia e Atlético-CE também estream na Série D

No Grupo A2 do torneio nacional, o Ferroviário divide chave com outros dois clubes cearenses que também irão estrear neste domingo, 7. No Raimundão, o Caucaia recebe o Cordino-MA e tentará usufruir do mando de campo para largar com três pontos no certame. O Atlético-CE, por outro lado, viaja até São Luís (MA) para encarar o Maranhão, atual campeão estadual. Os duelos acontecem às 15 e 16 horas, respectivamente.



Primeira rodada da Série D não deve ter transmissão com imagem

Sem acordo sobre a venda dos direitos de exibição da Série D com nenhuma emissora de TV aberta ou fechada, o Esportes O POVO apurou, em conversa com Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, que a primeira rodada da competição não terá transmissão com imagens de nenhuma partida.

Ao Esportes O POVO, o mandatário da FCF disse que a expectativa é que a CBF consiga resolver essa questão para a próxima rodada, evitando assim que os torcedores fiquem no "escuro" novamente.