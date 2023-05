Kobayashi é suspenso pelo STJD e não comanda Ferroviário contra o Fluminense-PI

O Ferroviário terá um desfalque importante para a estreia na Série D do Brasileiro, domingo, 7, contra o Fluminense-PI. O técnico Paulinho Kobayashi não vai estar na borda do gramado. Ele foi punido pelo STJD, nesta sexta-feira, 5, com uma partida de suspensão.

A pena é referente à expulsão do comandante coral na partida contra o Grêmio, válida pela Copa do Brasil. Como o Tubarão da Barra foi eliminado do torneio, Kobayashi não cumpriu a suspensão automática e por isso punição imposta pela 5ª comissão disciplinar do STJD terá que ser cumprida na Série D do Brasileiro.

Na ausência de Kobayashi, o auxiliar técnico Dino Camargo é quem comandará a equipe coral do banco de reservas. Todos os jogadores do elenco estão à disposição para o jogo, marcado para o Estádio Presidente Vargas, às 17 horas.

Além da suspensão do treinador, o Ferroviário foi condenado a pagar R$ 450 por atraso de jogo.