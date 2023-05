Ferroviário lança nova terceira camisa para temporada 2023; veja imagens

O Ferroviário apresentou nesta quarta-feira, 3, o novo terceiro uniforme da equipe para a temporada 2023. Chamada de “Nonagenária”, a camisa é uma união do primeiro uniforme com o primeiro escudo da instituição, celebrando o aniversário de 90 anos, comemorado no próximo dia 9.

De acordo com o Ferroviário, a primeira camisa utilizada pelo Tubarão não tinha símbolo, como mostram registros fotográficos de 1938. O primeiro escudo, de 1940, foi inserido na camisa em questão para comemorar o aniversário. “A adaptação, então, nasce agora nos 90 anos”, diz o site oficial do clube.

A camisa será utilizada pela primeira vez contra o Fluminense-PI, pela estreia na Série D. A partida ocorre no próximo domingo, 7, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde adquirir?

A camisa pode ser adquirida a partir desta quarta-feira, 3, na sede do clube ou no site lojadoferroviario.com.br. A versão masculina custa R$ 189,90, enquanto que a feminina e a infantil saem por R$ 179,90.

Tutuba no lançamento do terceiro uniforme do Ferroviário Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

De olho no acesso

Com a proximidade da estreia do time na Série D, o Ferroviário anunciou no mês de abril as renovações dos contratos do atacante Ciel, do goleiro Douglas Dias e do técnico Paulinho Kobayashi.

Em entrevista ao Esportes O POVO, Aderson Maia, presidente do clube, destacou o desejo de conquistar o acesso e retornar à Série C, de onde o Ferrão foi rebaixado em 2022.

“O primeiro passo que fizemos foi tentar manter o máximo de jogadores possível. Perdemos o Pulga, que já era esperado. Identificamos necessidades em alguns setores do elenco e buscamos reforços. Todas as contratações tiveram aval do Kobayashi. O foco total é o acesso”, disse o presidente.

Tags