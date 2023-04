Presidente do Ferroviário detalha função de Jardel no clube e promete mudança no escudo

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Aderson Maia comentou sobre as novidades para o aniversário do Tubarão. O time completará 90 anos de fundação no próximo dia 9 de maio

O Ferroviário vive uma temporada especial. Neste ano, a equipe da Barra do Ceará completa 90 anos de fundação e, por isso, preparou novidades e uma programação especial. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o presidente do clube, Aderson Maia, comentou sobre as comemorações.



Durante a conversa, o mandatário também detalhou como o ex-jogador Mário Jardel atuará no clube. No próximo dia 2 de maio, o ídolo será nomeado embaixador oficial do Ferroviário em um jantar especial.

“Temos uma história muito bonita e, por isso, vamos coroar esse mês de maio. Primeiro vamos ter um jantar, onde o Jardel será denominado embaixador. Ele vai fazer um trabalho no exterior muito especial, e também nacionalmente”, disse.

Além destes assuntos, Aderson ainda prometeu uma novidade para os torcedores corais. Trata-se de uma alteração no escudo, mas, de acordo com ele, não será definitiva. A mudança só ocorrerá se a maior parte da torcida do Tubarão aprovar.



“Depois, vamos lançar uma camisa comemorativa e também faremos uma surpresa para o torcedor. No caso, uma mudança no escudo. A mudança não é definitiva, é uma homenagem. Vamos remeter um escudo histórico do clube. A decisão final será do torcedor”, revelou com exclusividade ao Esportes O POVO.



Jantar especial

A primeira programação especial acontecerá já no próximo dia 2, com um jantar por adesão, nomeado de “Jantar de arrancada para o acesso”, em alusão ao objetivo de retornar à Série C do Brasileiro.

O evento acontecerá na Churrascaria Nativas Grill Fortaleza, a partir das 20 horas, indo até às 23 horas. A entrada para os sócios-torcedores do Tubarão custa R$ 99,00, enquanto para os não-sócios o valor é de R$ 149,00. A compra dos ingressos acontece apenas via internet, no site Sympla.

Outras programações festivas divulgadas pelo clube:

Final de semana do dia 7 de maio, com data e horário a confirmar pela CBF: partida de estreia no Campeonato Brasileiro, no estádio Presidente Vargas. Pré-jogo com Esquenta do Ferrão e atrações a divulgar.

9 de maio: dia do aniversário do clube, com celebração ecumênica matinal e café da manhã especial para atletas, funcionários e familiares. Ações online durante todo o dia. No período noturno, Assembleia Geral na Vila Olímpica Elzir Cabral, com convocação para todos os sócios, e queima de fogos às 19h33.

Final de semana do dia 13 de maio, com data e horário a confirmar: segunda partida do Ferroviário no na Série C do Brasileiro, fora de casa, e evento presencial para o público na Vila Olímpica Elzir Cabral, ainda a depender de confirmação da transmissão televisiva pela CBF.

