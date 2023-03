Paulinho Kobayashi permanece no Ferroviário para a Série D 2023

No anúncio de renovação foram ressaltadas as campanhas feitas pelo Ferrão sob o comando de Kobayashi e o objetivo principal da temporada, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

O Ferroviário anunciou a renovação com o técnico Paulinho Kobayashi. O treinador retornou ao clube em 2023 e permanecerá no comando da equipe na disputa da Série D, que inicia em maio.



No anúncio de renovação foram ressaltadas as campanhas feitas pelo Ferrão sob o comando de Kobayashi e o objetivo principal da temporada, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.



Kobayashi dirigiu o clube nas três competições que o Ferrão disputou no início desta temporada. Sob o comando do treinador, o Ferroviário se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste, semifinal do Campeonato Cearense e para a segunda fase da Copa do Brasil, campanha que rendeu mais de um milhão aos cofres do clube.



O treinador é velho conhecido do torcedor coral e comandou o time da Barra do Ceará em 2022, em uma passagem rápida de apenas seis jogos. A renovação de Kobayashi faz parte do planejamento do clube, que visa a Série D do Campeonato Brasileiro. O campeonato nacional terá início em maio. Até lá a diretoria foca na montagem de elenco do Tubarão.

O Ferroviário vai fazer sua estreia na Série D em casa contra o Fluminense - PI. A equipe coral está no grupo A2 com Atlético-CE, Caucaia, Cordino-MA, Fluminense-PI, Maranhão, Parnahyba-PI e Tocantinópolis-TO.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

