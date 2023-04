Ferroviário prepara eventos especiais para comemorar 90 anos de fundação do clube

No dia 9 de maio, o Tubarão da Barra do Ceará irá completar o 90º aniversário. Por isso, o clube preparou uma programação especial para o próximo mês

Próximo de completar 90 anos de existência, o Ferroviário preparou uma série de eventos para comemorar o aniversário do clube, que acontece no dia 9 de maio. A primeira programação especial acontecerá já no próximo dia 2, com um jantar por adesão, nomeado de “Jantar de arrancada para o acesso”, em alusão ao objetivo de retornar à Série C do Brasileiro.

Na oportunidade, o clube contará com a presença do cearense e ex-jogador Mário Jardel, que será nomeado embaixador oficial do Ferroviário. O clube também irá lançar os novos uniformes, em homenagem aos 90 anos, além de apresentar o elenco responsável por disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.

Sobre o assunto Único representante cearense na Série C 2023, Floresta segue preparação para estreia

Guarani-J vence Náutico por 3 a 0 e encaminha classificação no Brasileirão Feminino A3

CBF divulga tabela detalhada da Série C 2023; veja data de jogos do Floresta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento acontecerá na Churrascaria Nativas Grill Fortaleza, a partir das 20 horas, indo até às 23 horas. A entrada para os sócios-torcedores do Tubarão custa R$ 99,00, enquanto para os não-sócios o valor é de R$ 149,00. A compra dos ingressos acontece apenas via internet, no site Sympla.

Outras programações festivas divulgadas pelo clube:

Final de semana do dia 7 de maio, com data e horário a confirmar pela CBF: partida de estreia no Campeonato Brasileiro, no estádio Presidente Vargas. Pré-jogo com Esquenta do Ferrão e atrações a divulgar.

9 de maio: dia do aniversário do clube, com celebração ecumênica matinal e café da manhã especial para atletas, funcionários e familiares. Ações online durante todo o dia. No período noturno, Assembleia Geral na Vila Olímpica Elzir Cabral, com convocação para todos os sócios, e queima de fogos às 19h33.

Final de semana do dia 13 de maio, com data e horário a confirmar: segunda partida do Ferroviário no na Série C do Brasileiro, fora de casa, e evento presencial para o público na Vila Olímpica Elzir Cabral, ainda a depender de confirmação da transmissão televisiva pela CBF.

Tags