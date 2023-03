Ferroviário anuncia saída de quatro jogadores antes do início da Série D

O Ferroviário anunciou a saída de quatro atletas do seu elenco principal nesta quarta-feira, 29. Tratam-se dos laterais Rodrigo Negueba e Zé Carlos e os zagueiros Fabão e Edgar. O anúncio foi feito no site oficial do clube.



No comunicado, o Tubarão da Barra ainda agradeceu aos jogadores e desejou sucesso no seguimento das suas carreiras. O time coral deve passar por uma pequena reformulação no elenco até o início do Brasileirão Série D.

A reapresentação do elenco está prevista para o dia 6 de abril. Além das saídas, contratações devem acontecer nos próximos dias visando a disputa na quarta divisão nacional, que se inicia em maio.

Permanência do treinador

O Ferroviário anunciou a renovação com o técnico Paulinho Kobayashi. O treinador retornou ao clube em 2023 e permanecerá no comando da equipe na disputa da Série D, que inicia em maio.



No anúncio de renovação foram ressaltadas as campanhas feitas pelo Ferrão sob o comando de Kobayashi e o objetivo principal da temporada, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.