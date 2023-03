Com retorno de Vitor Gabriel, Ceará inicia preparação para Clássico-Rei

Gustavo Morínigo conta com o retorno do centroavante Vitor Gabriel, que cumpriu suspensão nas quartas de final do Nordestão. Treinador deve ter todo o elenco à disposição

Menos de 24 horas depois de bater o Sergipe e se classificar para a semifinal da Copa do Nordeste, o elenco do Ceará se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 27, no Porangabuçu. O Vovô encara o Fortaleza nesta quarta-feira, no Castelão, valendo vaga na decisão da Lampions League.

A reapresentação do elenco foi dividida em dois grupos. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Sergipe realizaram trabalhos regenerativos. Os demais jogadores participaram de atividades na academia antes de seguir para o campo.

No gramado, a comissão técnica alvinegra realizou um trabalho com campo reduzido focando na troca de passes e na movimentação. Nesta terça-feira, 28, a equipe faz o treino de apronto antes de encarar o maior rival.

Para o Clássico-Rei decisivo, o técnico Gustavo Morínigo conta com o retorno de Vitor Gabriel, que cumpriu suspensão na partida contra o Sergipe. O centroavante é o vice-artilheiro do elenco ao lado de Erick, com seis gols, e tem sido peça importante na equipe titular.

O lateral-direito Warley deixou o jogo contra o Gipão no segundo tempo sentindo dores e foi substituído por Michel Macedo. Apesar da preocupação pelo fato de o jogador estar voltando de lesão, o técnico Gustavo Morínigo disse em coletiva pós-jogo que o atleta teve apenas câimbras.

O camisa 17 tinha sofrido uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, em 12 de março, e ficado de fora de três partidas. O duelo contra o Sergipe marcou o retorno de Warley.

