Ceará acerta empréstimo do lateral-direito Igor Inocêncio ao Avaí

O lateral-direito Igor está de malas prontas para deixar Porangabuçu. O Esportes O POVO apurou que o Ceará acenou de forma positiva para o interesse do Avaí e cedeu o jogador por empréstimo até o fim da temporada. O atleta, inclusive, deve ser apresentado nesta terça-feira, 28, pelo clube catarinense.

Com Michel Macedo e Warley à disposição de Gustavo Morínigo, Igor acabou perdendo espaço no elenco. O jogador até teve algumas chances neste início de 2023, participando de nove jogos, mas não conseguiu se firmar na equipe titular do Alvinegro.

No Vovô desde 2021, quando chegou para a disputa da Série A, Igor tem vínculo contratual com o clube cearense até o fim de 2023. Ou seja, em dezembro o lateral-direito ficará livre no mercado para assinar de forma definitiva com outra equipe.



Pelo Ceará, Igor acumulou uma passagem tímida. Ao todo, foram somente 24 jogos disputados com a camisa preto-e-branca, sendo 15 em 2021 e nove neste ano. Neste recorte de partidas, deu uma assistência e não marcou nenhum gol.

