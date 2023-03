CBF define data do Clássico-Rei pela semifinal do Nordestão

A Confederação Brasileira de Futebol definiu nesta segunda-feira, 27, a data do jogo único entre Fortaleza e Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste. Conforme divulgou a entidade, o Clássico-Rei será disputado na quarta-feira, 29, às 21h30min.

O local do confronto, que terá mando tricolor, será a Arena Castelão. O duelo decidirá quem vai avançar para a grande final do certame regional. Na decisão, o vencedor encara Sport ou ABC, que disputam a outra semifinal.

Confira datas e horários das semifinais da Copa do Nordeste:

Fortaleza x Ceará - 21h30min (quarta-feira) - Arena Castelão

Sport x ABC - 21h30min (quarta-feira) - Ilha do Retiro

Reedição de 2020

Ceará e Fortaleza voltarão a medir forças em uma semifinal de Copa do Nordeste após três anos. Em 2020, o Alvinegro de Porangabuçu levou a melhor sobre o Tricolor do Pici. Com um gol de Klaus, o Vovô avançou à final diante do Bahia, e garantiu o seu segundo título do regional.

Naquele ano, as equipes se enfrentaram em um cenário bem distinto do que ocorrerá na atual edição. Se neste ano a expectativa é de um Castelão lotado e pulsante, em 2020, a pandemia fez com que os jogos do Nordestão fossem realizados no estado da Bahia e sem público nos estádios, após a competição ser paralisada de março a julho.

