Ceará vence Sergipe e enfrenta o Fortaleza na semifinal do Nordestão

O Ceará bateu o Sergipe pelo placar de 3 a 1, na noite deste domingo, 26, na Arena Castelão, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Erick, Álvaro e Luvannor marcaram os gols que garantiram o Vovô na semifinal do Nordestão. Pedro Henrique descontou para o Gipão.

Com a vitória do Ceará, a Copa do Nordeste voltará a ter um Clássico-Rei em uma de suas semifinais, após três anos. Na edição de 2020, o Vovô levou a melhor sobre o Leão, quando avançou para final com um gol de Klaus.

O duelo entre alvinegros e tricolores será realizado ainda nesta semana, os clubes aguardam apenas a divulgação da data por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Do outro lado do chaveamento, Sport e ABC disputam a outra vaga na final do regional.

O jogo

O Ceará foi a campo buscando fazer valer a sua condição de mandante. O Vovô buscava ter a bola no pé, mas esbarrava na boa marcação do time sergipano, que adiantava as suas linhas em campo, e forçava o erro na saída de bola do escrete alvinegro.

Os primeiros 15 minutos da partida foram de pouca inspiração de ambas as equipes. Em campo, a posse de bola mudava de dono com frequência, devido aos erros ofensivos de cearenses e sergipanos.

Somente aos 16 minutos o jogo ganhou em emoção. Após grande lançamento de Richardson, Erick recebeu com liberdade, ainda fora da área, tentou encobrir o goleiro Dida, mas parou na trave. Entretanto, com a defesa sergipana batida no lance, a bola voltou para o próprio ponta alvinegro abrir o marcador.

Com a vantagem dos donos da casa, o jogo voltou a cair de intensidade. Os dois goleiros pouco trabalharam até os instantes finais da etapa inicial. Aos 33 minutos, o Ceará voltou a assustar os visitantes. Após um vacilo da defesa do Sergipe, Arthur Rezende arriscou da entrada da área e acertou a trave, no rebote, Dida salvou o Sergipe.

Mesmo em desvantagem, a equipe colorada não se entregava. Os sergipanos subiam ao ataque, mas pecavam nas finalizações. Porém, no minuto 39, Pedro Henrique deixou tudo igual na Arena Castelão. Em um bom cruzamento de Potiguar, Pedro desviou de cabeça, mas não venceu o goleiro Richard, que nada pôde fazer no rebote.

Aos 45 minutos de jogo, o camisa 9 colorado teve a chance de marcar o seu segundo gol na partida. Pedro se livrou da defesa alvinegra e chutou forte, mas esbarrou em outra grande intervenção de Richard.

Quando o Sergipe crescia no jogo, o Ceará tratou de tranquilizar a sua torcida. David Ricardo foi acionado na ponta esquerda, cruzou na medida para Danilo Barcelos, que cabeceou forte no travessão, no rebote, Álvaro, também de cabeça, mandou para o fundo das redes.

Já na segunda etapa, o jogo recomeçou em um ritmo semelhante ao do primeiro tempo. As duas equipes pouco criavam, o que tornava o jogo bastante disputado na faixa central do campo. Somente aos 14 minutos o Ceará chegou com perigo. Janderson achou Álvaro dentro da área, que desviou para fora, assustando o goleiro Dida.

O Sergipe voltou a levar perigo à meta alvinegra aos 21 minutos. Em bola alçada na área, Diego Aragão cabeceou firme no canto direito de Richard, que fez mais uma grande defesa na partida. Já aos 35 minutos, o Ceará viu a sua classificação ficar ainda mais encaminhada, após a expulsão do zagueiro André Penalva. Aos 45 minutos, Erick lançou Luvannor, que driblou o goleiro e ampliou para o Vovô. Com a vantagem numérica em campo e no marcador, o Ceará consolidou a sua vaga na semifinal do Nordestão.

