Kobayashi critica arbitragem por expulsão e pênalti em Clássico das Cores: "Muda tudo"

Técnico do Tubarão criticou a decisão do árbitro de assinalar pênalti para o Fortaleza após revisão no VAR

Técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi não poupou críticas à arbitragem no duelo entre Fortaleza e Ferroviário, que terminou com eliminação do Tubarão nas semifinais do Campeonato Cearense.

O comandante entende que o árbitro errou na decisão de assinalar pênalti do zagueiro Éder Lima no atacante Lucero após rever o lance pelo VAR. O juiz ainda expulsou o defensor com cartão vermelho direto na sequência.

“Quem tinha que analisar (o lance) era o árbitro, né? Ele ainda teve a oportunidade de olhar pelo vídeo, e eu só tive agora a oportunidade de olhar pelo vídeo. O atleta atrasou a jogada, bateu a perna no Éder, que nem encostou a mão nele (Lucero). Primeiro ele dá simulação e cartão amarelo, depois ele volta, viu que estava errado e completou o erro, e ainda expulsou um atleta meu com 25 minutos, isso daí muda tudo”, disse Kobayashi durante entrevista coletiva.

“E essa análise acho que seria para a comissão de arbitragem, analisar o que esse árbitro fez. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas infelizmente todo trabalho que foi feito ele acabou em 25 minutos”, completou.

Elogios ao jogo da equipe

Kobayashi acredita que o Ferroviário fazia bom jogo até a expulsão e que o time conseguiu manter o bom desempenho até o fim do primeiro tempo, quando o Tricolor do Pici ampliou o marcador e praticamente decidiu o confronto.

“Não tô querendo tirar méritos do Fortaleza, mas meu time estava bem até os 25 minutos. A partir do momento que você fica com um a menos tudo muda, ainda mais com o gol. Mas mesmo assim a equipe ainda conseguiu jogar um bom futebol até o final do primeiro, quando nós tomamos o segundo gol”, afirmou.

