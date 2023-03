Ferroviário se manifesta sobre propostas por Pulga e garante foco em decisões

O Tubarão da Barra do Ceará, por meio de nota oficial, afirmou que as propostas envolvendo o jovem de 22 anos só serão avaliadas após o Campeonato Cearense

Um dos principais destaques do Ferroviário neste começo de temporada, o atacante Erick Pulga deve se transferir para o Ceará após a participação da equipe coral nas competições do primeiro semestre, segundo apurado pelo Esportes O POVO. Entretanto, a versão oficial do Tubarão é de que as propostas pelo jovem só serão analisadas após o Estadual.

Na noite desta segunda-feira, 13, o escrete da Barra do Ceará divulgou uma nota oficial para comentar sobre as negociações envolvendo o futuro do atacante de 22 anos.

“O Ferroviário Atlético Clube, através da presidência de sua diretoria executiva, informa que qualquer proposta envolvendo o jogador Erick Pulga somente será analisada após o fim da participação do clube no Estadual”, afirmou o clube.

“De momento, o único e exclusivo foco é nas decisões que estão por vir, ir o mais longe possível em todas as competições que estão sendo disputadas e, consequentemente, reforçar ainda mais a equipe para o nosso objetivo maior do ano, que é o Campeonato Brasileiro”, completou.

Além da nota oficial, o Ferroviário divulgou um vídeo nas redes sociais, que contou com as presenças do técnico Paulinho Kobayashi, do capitão Ciel e do próprio Erick Pulga, para ressaltar o foco da equipe nos próximos compromissos.

Destaque do Ferroviário, o atacante Erick Pulga deve trocar a Barra do Ceará por Porangabuçu em breve. O Esportes O POVO apurou que existem conversas adiantadas para que o ponta-esquerda de 22 anos reforce o Vovô no restante da temporada 2023.

A condição de saída de Pulga do Ferroviário para se transferir ao Ceará é o término da participação coral nas três competições que o time disputa atualmente: Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro, no entanto, fecha em 4 de abril. O Tubarão tem direito a 30% do valor da negociação, enquanto o restante é do Atlético-CE, clube com o qual o jogador tem contrato.

Um dos principais fatores para a ida de Erick Pulga ao Ceará é o desejo do próprio atleta em jogar no Alvinegro, conforme apurou o Esportes O POVO. A diretoria do Vovô também tem pleno interesse em contar com ele, que é um dos artilheiros do Brasil na temporada, com nove gols marcados e três assistências feitas em 17 jogos.

