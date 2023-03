Ídolos dos clubes, Jardel e Jorge Veras visitam Arena do Grêmio antes de jogo contra Ferroviário

Ferroviário e Grêmio se enfrentam na noite desta quinta-feira, 16, às 20 horas, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na véspera do duelo, dois ídolos em comum, Jorge Veras e Jardel, que marcaram seus nomes em ambos clubes, visitaram a Arena do Grêmio, palco do confronto.

Na tarde desta quarta-feira, 15, o Tricolor Gaúcho recebeu a visita de uma comitiva do Ferroviário composta pelos dois ex-jogadores, que vieram de Fortaleza para acompanhar a partida. Os ex-atletas foram recepcionados pelo presidente do clube, Alberto Guerra, e pelo vice-presidente, José Carlos Duarte. Na ocasião, fizeram um passeio pelas dependências do estádio, visitaram a Calçada da Fama, o Museu Hermínio Bittencourt e ganharam camisas personalizadas.

Pelo Grêmio, Jardel, foi campeão da Libertadores de 1995 sempre manteve seu laço com o clube gaúcho e frequentemente é visto em jogos do Tricolor. Jorge Veras, por sua vez, manteve o Grêmio no coração, mas a distância de Porto Alegre o impediu de participar do dia-a-dia do time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A comitiva do Ferroviário contou também com Aderson Maia, presidente do clube; Pedro Bruno,vice-presidente; Pedro Carvalho, diretor jurídico; Raul Santos, executivo de futebol; Chateaubriand Arrais, diretor de marketing; e Fabíola Morais, diretora social.

Antes da partida desta quinta, Jorge Veras e Jardel estarão na abertura da transmissão da Grêmio Rádio Umbro, a partir das 18h30min.

Sobre o assunto Grêmio x Ferroviário ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Douglas x Suárez! Goleiro do Ferroviário avisa: "Vou dar trabalho para ele"

Com promoção para mulheres, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra Ferroviário

Jardel e Jorge Veras no Ferroviário

Ídolo da torcida coral, Jardel foi revelado nas categorias de base do Tubarão da Barra e é o jogador cearense com maior projeção mundial. Artilheiro, foi o único brasileiro a conquistar por duas vezes o troféu Chuteira de Ouro da Europa. Em sua trajetória, o atleta soma passagens por equipes como Vasco da Gama, Grêmio, Porto, Sporting, Galatasaray (Turquia), além de convocações pela seleção brasileira. Quase vinte anos após sua estreia profissional pelo Tubarão da Barra, o atacante retornou ao Ferroviário como a maior contratação da história do futebol cearense.

Já Jorge Veras foi o primeiro artilheiro de uma competição nacional pelo Ferroviário, na Série C do Campeonato Brasileiro de 1992. Ao todo, foram 155 jogos e 65 gols marcados com a camisa do Ferrão. Após pendurar as chuteiras, Jorge Veras continuou trabalhando com o futebol e mantendo suas raízes corais.

Ele chegou a ser técnico das categorias de base do clube, entre 2000 e 2006, e também treinador da equipe profissional por 72 oportunidades, figurando entre os dez que mais comandaram o Ferroviário na história. Em 2017, era o auxiliar técnico de Marcelo Vilar, e posteriormente de Vladimir de Jesus, na campanha do vice-campeonato cearense.

Tags