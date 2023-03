Douglas x Suárez! Goleiro do Ferroviário avisa: "Vou dar trabalho para ele"

O goleiro tem como principal função impedir aquele que é o maior objetivo do futebol: o gol. E é isso que Douglas Dias, camisa 1 do Ferroviário, vai tentar fazer contra um dos maiores artilheiros do futebol mundial. Na noite desta quinta-feira, 15, mais precisamente às 20 horas, o Tubarão da Barra terá a missão de enfrentar o Grêmio de Luis Suárez em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.

Com a grande fase coletiva vivida pelo Ferroviário, alguns atletas ganharam destaque neste começo de temporada. Este é o caso do experiente arqueiro, que divide o protagonismo do clube coral com os atacantes Erick Pulga e Ciel. O jogador de 35 anos virou peça-chave da equipe de Paulinho Kobayashi e está entre os melhores da posição no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Agora, Douglas terá o seu maior desafio na temporada: parar Luis Suárez. O uruguaio marcou época na seleção e na Europa ao deixar seu nome marcado nas histórias de Ajax-HOL, Liverpool-ING e Barcelona-ESP, três dos principais clubes do mundo. Com mais de 500 gols marcados na carreira, o centroavante entrou para a lista de maiores artilheiros de toda a história do futebol e foi protagonista por onde passou.

Mesmo com o vasto currículo do adversário, Douglas Dias não está intimidado. Em tom descontraído, o goleiro do Ferroviário conversou com O POVO com exclusividade e comentou sobre o duelo. O camisa 1 reconheceu a capacidade do centroavante, mas alertou o uruguaio.

“A gente o via jogar no Barcelona. Sabemos da capacidade dele, jogou em um dos melhores clubes do mundo quando estava na Europa. Então eu estou me preparando bem. Eu vou dar trabalho para ele. Ele que espere. Acha que vai ser fácil, mas não vai ser (risos). Também estamos nos preparando. Se Deus permitir a gente vai conseguir fazer um excelente jogo lá e conseguir essa classificação histórica”, disse.

A boa fase de Douglas pode ser comprovada em números. Na Copa do Nordeste, o goleiro é um dos principais responsáveis pelo Ferroviário estar invicto após sete jogos disputados. Ao todo, o camisa 1 realizou 20 defesas, sendo 13 delas consideradas difíceis. Ele lidera este quesito entre todos os atletas da posição no torneio regional, segundo o site FootStats.

O atleta do Tubarão da Barra espera continuar fazendo grandes defesas para parar o ímpeto de Suárez, que já marcou oito gols e distribuiu quatro assistências nos dez primeiros jogos disputados com a camisa do Grêmio.

O time coral chega para o confronto ostentando invencibilidade de nove jogos. O tricolor gaúcho, por sua vez, não sabe o que é derrota em 2023. A equipe comandada por Renato Portaluppi está invicta na temporada.

