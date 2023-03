Com promoção para mulheres, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra Ferroviário

Os ingressos para o duelo entre Fortaleza e Ferroviário estão disponíveis. O clube anunciou nesta terça-feira, 15, promoção de meia-entrada para mulheres. Check-in já está aberto para todos os planos de sócio-torcedor. O duelo que decide finalistas do Campeonato Cearense acontece no próximo domingo, 19, às 18h30min, na Arena Castelão.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube. Os bilhetes oferecem sete opções de setores para a torcida tricolor: R$ 30,00 (Inferior Sul), R$ 30,00 (Inferior Norte), R$ 40,00 (Superior Central), R$ 40,00 (Superior Sul), R$ 60,00 (Especial), R$ 75,00 (Premium) e R$ 80,00 (Bossa Nova). Os custos são referentes à valor cheio, mas meia-entrada em para todas áreas da praça esportiva.



A torcida coral poderá adquirir os bilhetes por R$ 40,00 para ocupar o setor Superior Norte do Gigante da Boa Vista. Os ingressos estão à venda no eFolia e nas lojas físicas, a partir de terça, desde 8 horas, mediante a disponibilidade.

No confronto de ida, Ferroviário e Fortaleza empataram em 1 a 1 na Arena Castelão. Com direito a emoção do começo ao fim, o Tubarão da Barra saiu na frente no primeiro tempo e o Leão empatou nos últimos minutos da partida. Com a igualdade no placar, nenhuma das equipes leva vantagem para o jogo de volta da semifinal do Estadual. Um vitória simples garante a classificação. Em caso de um novo empate, a disputa será decidida nos pênaltis.



Confira setores e preços dos ingressos:

- Superior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Superior Central: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

- Setor Especial: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

- Setor Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

- Superior Norte (visitante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.





