Ferroviário encara o Grêmio em busca de fazer história na Copa do Brasil

O Ferrão visita o Tricolor Gaúcho na noite desta quinta-feira, 16, em Porto Alegre, sonhando com uma classificação histórica para a terceira fase do mata-mata nacional e premiação de R$ 2,1 milhões

O Ferroviário terá a chance de fazer história na Copa do Brasil. O Tubarão da Barra visita o Grêmio às 20 horas desta quinta-feira, 16, pela segunda fase do torneio. O confronto será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Assim como na primeira fase, a partida será realizada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis, pois não há qualquer vantagem para mandante ou visitante.

O Ferrão chega embalado e confiante para o embate. O time de Paulinho Kobayashi está invicto há nove jogos, somando cinco vitórias e quatro empates no período. A boa sequência garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Cearense, na qual empatou com o Fortaleza no duelo de ida, e também na classificação antecipada para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Para surpreender o Tricolor Gaúcho, o Ferroviário aposta suas fichas no ataque. Na temporada, foram 30 bolas na rede em 18 partidas, sendo 19 da dupla Ciel e Erick Pulga. O experiente centroavante de 40 anos já marcou 10 gols em 2023 e é o atual artilheiro do Estadual. Já a promessa de 22 anos marcou nove vezes no ano e é o principal goleador da Copa do Nordeste.

"Temos que jogar, não se intimidar. Quando estivermos com a bola, vamos jogar; sem a bola, vamos marcar, como time pequeno, com humildade; mas quando a gente roubar a bola, (vai) sair em contra-ataque. Podemos surpreender porque temos time para isso. A gente tem jogadores de qualidade e nas oportunidades que aparecerem estaremos preparados para fazer os gols", afirmou o camisa 99.



Na defesa, o Tubarão também conta com a estrela de Douglas Dias. O arqueiro, que já foi herói nas disputas de pênaltis da equipe na fase preliminar da Copa do Nordeste, vive grande fase. Para a partida, Kobayashi deve ter força máxima.

O adversário do Ferrão também vive grande fase em 2023. Comandado por Renato Gaúcho e liderado em campo pelo astro uruguaio Suárez, o Grêmio ainda não perdeu na temporada e soma números fortes no ano: foram 28 gols marcados e apenas seis sofridos em apenas 13 jogos. Neste recorte, os gaúchos venceram 11 partidas e empataram duas. Jogando em casa, o Imortal está invicto há sete meses.

Assim como o Ferrão, o Grêmio não poupará esforços e deve utilizar o que tem de melhor para garantir a vaga na próxima fase.

Quem avançar para a terceira fase ganhará R$ 2,1 milhões em premiação. Até o momento, o Ferrão acumula o montante de 1,65 milhão por ter avançado até a segunda fase do torneio.

Grêmio x Ferroviário

Grêmio

4-2-3-1: Adriel; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Téc: Renato Gaúcho

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Roni Lobo, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Vinícius Paulista e Felipe Guedes; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS

Data: 16/3/2023

Horário: 20 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo-Fifa/RJ

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ e Luiz Claudio Regazone/RJ

Transmissão: Prime Video

