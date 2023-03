Grêmio x Ferroviário ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Ferroviário se enfrentam hoje, quinta, 16 de março (16/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Ferrão chega embalado e confiante para o embate. O time de Paulinho Kobayashi está invicto há nove jogos, somando cinco vitórias e quatro empates no período. A boa sequência garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Cearense, na qual empatou com o Fortaleza no duelo de ida, e também na classificação antecipada para as quartas de final da Copa do Nordeste.



O adversário do Ferrão também vive grande fase em 2023. Comandado por Renato Gaúcho e liderado em campo pelo astro uruguaio Suárez, o Grêmio ainda não perdeu na temporada e soma números fortes no ano: foram 28 gols marcados e apenas seis sofridos em apenas 13 jogos. Neste recorte, os gaúchos venceram 11 partidas e empataram duas. Jogando em casa, o Imortal está invicto há sete meses. (Com Pedro Mairton)

Grêmio x Ferroviário ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de Streaming

Copa do Brasil 2023 - Grêmio x Ferroviário

Grêmio

4-2-3-1: Adriel; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Téc: Renato Gaúcho

Ferroviário

Quando será Grêmio x Ferroviário

Hoje, quinta, 16 de março (16/03), às 20 horas

Onde será Grêmio x Ferroviário

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

