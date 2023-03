"Podemos surpreender porque temos time para isso", diz Ciel sobre jogo contra Grêmio

Artilheiro coral, o atacante Ciel tem total confiança que o Ferroviário pode eliminar o Grêmio na Copa do Brasil. Em entrevista coletiva concedida no embarque da equipe para Porto Alegre, nesta terça-feira, 14, o veterano afirmou que o Tubarão tem plena condição de surpreender na casa do tricolor gaúcho.

"Temos que jogar, não se intimidar. Quando estivermos com a bola, vamos jogar; sem a bola, vamos marcar, como time pequeno, com humildade; mas quando a gente roubar a bola, (vai) sair em contra-ataque. Podemos surpreender porque temos time para isso. A gente tem jogadores de qualidade e nas oportunidades que aparecerem estaremos preparados para fazer os gols", disse o camisa 99.

Ciel, no entanto, reconhece a dificuldade de encarar o Grêmio no Rio Grande do Sul, mas cita outras partidas consideradas difíceis nas quais o Ferroviário conseguiu se sobressair. "A gente sabe que não é fácil, vai ser um jogo difícil; já joguei lá, pela Caldense, a torcida comparece e vai incentivar a equipe deles, porém a gente jogou contra o Bahia, contra o Ceará, contra o Fortaleza, agora, com humildade e com os pés no chão a encarou de igual para igual. Da mesma forma, a gente via buscar nosso objetivo que é esse sonho, quem sabe a gente pode alcançar", enfatizou.

