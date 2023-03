Ceará pagará R$ 600 mil para comprar Erick Pulga, diz jornalista

Destaque do Ferroviário, o atacante Erick Pulga deve ser o novo reforço do Ceará. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, o Atlético Cearense, que detém os direitos econômicos do atleta, aceitou proposta do Alvinegro do Porangabuçu. A informação foi divulgada na edição desta terça-feira, 14, do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN.

O Vovô deve pagar R$ 600 mil por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Ferroviário tem direito a 30% do valor da negociação (R$ 180 mil) por cláusula de vitrine, enquanto o restante é do Atlético-CE, clube com o qual o jogador tem contrato.

Pulga, entretanto, só deverá deixar o Ferroviário após o término da participação coral nas três competições que disputa: Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Assim, o jogador de 22 anos se apresentará ao Ceará no início de abril para o começo da Série B do Brasileirão.

Dono do Atlético-CE e da empresa Águia Football, que cuida da carreira de Pulga, o atacante Ari já esteve na sede do Ceará, há algumas semanas e conversou com a direção alvinegra.

Ainda conforme Sérgio Ponte, o salário de Erick Pulga no Ceará será de R$35 mil e se bater as metas (gols e quantidades de jogos) terá um aumento de até R$120 mil. O acesso alvinegro à Série A é uma das cláusulas.

De maneira oficial, o Ferroviário afirma que não foi procurado e comunicou que as propostas pelo jovem só serão analisadas após o Estadual.

Um dos principais fatores para a ida de Erick Pulga ao Ceará é o desejo do próprio atleta em jogar no Alvinegro, conforme apurou o Esportes O POVO. Erick Pulga é um dos artilheiros do Brasil na temporada, com nove gols marcados e três assistências cedidas em 17 jogos disputados com a camisa do Ferroviário.

