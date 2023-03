Sem Alisson, Ferroviário embarca para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre

Na quinta-feira, 16, o Tubarão encara o Tricolor Gaúcho na Arena do Grêmio, pela segunda fase da Copa do Brasil

Desfalcado do zagueiro Alisson, o Ferroviário embarcou no final da tarde desta terça-feira, 14, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, com destino a Porto Alegre, local do duelo contra o Grêmio, pela segunda fase da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, 16, na arena do imortal, a partir das 20 horas, com transmissão do Amazon Prime.

Peça importante da equipe de Paulinho Kobayashi, Alisson deixou o Clássico das Cores do último domingo, 12, após sentir a posterior da coxa. Portanto, o defensor permaneceu na capital cearense para tratar a lesão juntamente do departamento médico do clube e não viajou para enfrentar o Tricolor Gaúcho pela Copa do Brasil, conforme adiantado pelo Esportes O POVO.

Por outro lado, a comissão técnica do Tubarão da Barra terá seus principais jogadores à disposição, incluindo Erick Pulga, que está cobiçado no mercado da bola e deve se transferir para o Ceará após as disputas das competições deste primeiro semestre. O goleiro Douglas Dias e o atacante Ciel também estão com a delegação.

Durante o embarque, o artilheiro Ciel conversou com a imprensa e comentou sobre as chances do Ferroviário contra o Grêmio: “Sonho que pode ser real, né? A gente sabe que não é fácil, vai ser um jogo difícil. A gente jogou contra o Bahia, Ceará e o Fortaleza, e a gente encarou de igual para igual. Então a gente vai com humildade e pés no chão para buscar o nosso objetivo, que é esse sonho. Quem sabe a gente pode alcançar.”

Antes de chegar até a capital do Rio Grande do Sul, a delegação do Ferroviário fará uma conexão em Campinas, São Paulo. Por isso, o treinamento desta terça-feira foi realizado no período da manhã, no Estádio Elzir Cabral, sede do clube.



