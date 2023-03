Kobayashi projeta decisão contra Grêmio e afirma: "Precisamos acreditar"

O Ferroviário enfrenta uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro nesta quinta-feira, 16. Em Porto Alegre, o Tubarão visita o Grêmio em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil. A partida se inicia às 20h.



Diante de um confronto de tanta relevância, o técnico do clube coral, Paulinho Kobayashi avaliou o duelo como “difícil”, mas utilizou a classificação recente na Copa do Nordeste para provar que o mesmo pode ser feito no torneio nacional.



“Temos que jogar futebol. Falo para os atletas que precisamos acreditar, primeiramente, na nossa equipe. A gente vai tentar classificar na Copa do Brasil assim como na Copa do Nordeste, que ninguém acreditava que seríamos capazes de classificar. É muito difícil encarar o Grêmio em Porto Alegre”, comentou.

Para a partida, o Tubarão da Barra do Ceará conta com o goleiro Douglas Dias, um dos destaques do time coral em 2023. Seguro, o arqueiro vem ajudando a equipe a conquistar grandes resultados na temporada, como a vaga para as quartas de final do Nordestão e para a semifinal do Campeonato Cearense.

Com isso, o comandante do Ferroviário também comentou sobre a importância do goleiro no time. Além disso, também aproveitou para parabenizar o grupo de atletas pelo trabalho realizado até então.

“É fundamental desde a Pré-Copa (do Nordeste). Ele (Douglas) conseguiu classificar nossa equipe nos pênaltis, nos jogos tem feito boas atuações. A gente sempre parabeniza não só ele, mas a equipe toda. Está sendo bem treinado, quando precisamos dele, ele está presente. Parabenizo todos os jogadores pelo empenho”, disse Paulinho.



