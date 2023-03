Ferroviário viaja para Porto Alegre nesta terça e não deve ter Alisson na delegação

A viagem do Ferroviário para Porto Alegre, onde o time vai encarar o Grêmio pela Copa do Brasil, acontecerá dois dias antes do jogo. A delegação coral segue para a capital gaúcha já nesta terça-feira, 14, no fim da tarde, e desembarca no Rio Grande do Sul por volta da meia-noite.

O embarque vai ocorrer às 17h55min, no aeroporto Pinto Martins. Haverá uma conexão em Campinas e depois o Tubarão segue para Porto Alegre. Por causa disso, o treino desta terça será realizado pela manhã no Elzir Cabral e Paulinho Kobayashi vai definir a lista de relacionados.

O zagueiro Alisson, que saiu com uma lesão na coxa no Clássico das Cores de domingo, deve ficar fora da viagem. Ele ainda está sob cuidados do departamento médico e espera resultados de exames, mas não deve apresentar condições de jogo até quinta-feira, 16, data da partida contra o Grêmio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em meio às informações de um acerto entre o atacante Erick Pulga e o Ceará, para o Campeonato Brasileiro, o Ferroviário divulgou um vídeo com o técnico Kobayashi, Ciel e o próprio Pulga, com os três afirmando que o time está 100% focado no Grêmio.

A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil vale R$ 1,9 milhão. Na Arena do Grêmio, o Tubarão precisa vencer para avançar diretamente e se o duelo terminar empatado, o classificado sai das cobranças de pênaltis. Se os donos da casa ganharem, eliminam o Ferroviário.

Tags