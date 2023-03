Kobayashi avalia desempenho do Ferroviário contra o Fortaleza e parabeniza atletas

O técnico Paulinho Kobayashi gostou do desempenho do Ferroviário no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. O comandante lamentou o empate sofrido no fim do Clássico das Cores, mas fez questão de parabenizar os atletas.

“Foi um jogo bem disputado, conseguimos fazer o gol. É natural o Fortaleza pressionar. Nós soubemos nos posicionar muito bem, principalmente no setor defensivo, fizemos os balanços necessários. No final do jogo acho que o cansaço fez com que nossa equipe desgarrasse e acabamos tomamos o gol, mas os atletas estão de parabéns pelo desgaste que nós temos. Estamos há nove jogos invictos e isso mostra que esses jogadores estão merecendo essa classificação”, avaliou.

Postura defensiva "natural"

Diferente do primeiro tempo, a postura do Tubarão da Barra nos 45 minutos finais foi mais defensiva. A equipe tentou segurar a vitória, mas acabou sofrendo o tento de empate um pouco antes dos acréscimos. Kobayashi afirmou que a postura mais reativa era natural.

“Acho que é natural. Uma equipe grande como o Fortaleza tem que pressionar quando está perdendo o jogo. Por isso que eu falo que o importante de tudo isso foi os jogadores conseguirem encaixar o posicionamento, fechar os espaços. Eu tava até pedindo para que eles valorizassem a (posse) bola no campo adversário, mas acaba sendo um pouco natural (recuar)”, completou.

Antes do jogo decisivo pelas semifinais do Estadual, o Ferroviário joga na quinta-feira, 16, quando enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil.

