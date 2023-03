Ferroviário volta foco para decisão contra Grêmio na Copa do Brasil

O Ferroviário terá mais um compromisso importante nesta quinta-feira, 16. Em Porto Alegre, o time coral enfrenta o Grêmio, às 21h30, em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil 2023.

Vivendo excelente fase na temporada, o Tubarão da Barra chega para o confronto motivado em fazer história. Até aqui, eliminou o Resende na primeira fase após vitória por 2 a 1 fora de casa. Com a classificação, o time faturou R$ 900 mil, além dos R$ 750 mil que já havia garantido pela participação no torneio.

Em outras competições, o desempenho também é bom. Na Copa do Nordeste, por exemplo, o Tubarão já garantiu sua vaga nas quartas de final e segue invicto após sete jogos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Campeonato Cearense, luta por uma vaga na final. Inclusive, empatou em 1 a 1 com o Fortaleza neste domingo, 12, em jogo de ida das semifinais. Agora, foca sua atenção no Grêmio.

Por se tratar de um jogo da segunda fase da Copa do Brasil, nenhuma das equipes tem vantagem no empate. Diante disso, o Ferroviário trabalha com dois resultados: a vitória, que resultaria em um classificação direta, e o próprio empate, que levaria a decisão para os pênaltis.

Sobre o assunto Felipe Guedes celebra empate do Ferroviário: "O time está de parabéns, guerreou até o fim"

Douglas Dias destaca ótima fase pelo Ferroviário e diz: "Vamos buscar ser campeões"

Para a partida, o técnico Paulinho Kobayashi deve escalar força máxima e conta com as boas atuações do goleiro Douglas Dias e dos atacantes Ciel e Erick Pulga, destaques do time em 2023.

Com foco no duelo, o elenco coral se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 13, no estádio Elzir Cabral. O confronto ocorrerá na quinta, 16, às 21h30, na Arena do Grêmio.



Tags