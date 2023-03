Felipe Guedes celebra empate do Ferroviário: "O time está de parabéns, guerreou até o fim"

Volante do Tubarão da Barra reconheceu a queda de rendimento da equipe coral no segundo tempo da partida

Fortaleza e Ferroviário empataram em 1 a 1, neste domingo, 12, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Autor do gol do Tubarão da Barra, Felipe Guedes valorizou o resultado e ressaltou que a equipe lutou até o fim da partida. O volante também reconheceu a queda de desempenho do time coral na etapa complementar.

"Essa é uma semana de decisão. Temos dois jogos, com o Fortaleza e no meio de semana uma partida difícil contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Mas o time está de parabéns, guerreou até o fim. Creio eu que no segundo tempo deu uma baixada, até pelo cansaço, e pela qualidade do adversário também que é o Fortaleza. Agora é descansar que quinta-feira tem mais em Porto Alegre", ressaltou.



O camisa 8, aos 38 minutos, finalizou com a perna esquerda sem dar chance de defesa para abrir o marcador no Castelão. O jogador dedicou o tento ao seu filho Davi, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde a última quarta-feira, 8.

O duelo que decide um dos finalistas do Campeonato Cearense 2023 está marcado para o próximo domingo, 19, às 18h30min. O palco será novamente a Arena Castelão, desta vez com mando de campo do Tricolor do Pici.







