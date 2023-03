"Tivemos várias oportunidades para virar", lamenta Talisson, do Iguatu, sobre empate com Ceará

Jogador do Azulão afirmou, por outro lado, que "agora é pensar no segundo jogo" da semifinal do Campeonato Cearense, que acontece no próximo sábado, 18 de março

A primeira partida da semifinal entre Iguatu e Ceará terminou empatada em 1 a 1, no Estádio Morenão. O resultado, porém, não foi dos melhores para o time da casa, conforme afirmou o lateral Talisson Calcinha. O jogador declarou que o Azulão poderia ter saído de campo com a vitória, mas que agora o foco será no jogo de volta.

Mesmo saindo atrás no placar, quando Guilherme Castilho marcou seu gol logo aos 6 minutos do primeiro tempo, Talisson contou que “a equipe concentrou bem” e que conseguiu criar boas oportunidades até o intervalo, quando recebeu orientações do técnico Washington Luiz.

“O professor falou com a gente para manter a cabeça fria, porque a bola ia entrar”, disse, ao fim da partida. “Graças a Deus conseguimos empatar. Tivemos várias oportunidades para virar o jogo, não conseguimos. Mas agora é pensar no segundo jogo”, completou.

A partida de volta acontecerá no Castelão, no próximo sábado, 18 de março. A partir das 16 horas, Ceará e Iguatu decidem quem vai avançar para a final do Campeonato Estadual.



