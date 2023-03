Ceará terá dois candidatos à presidência da executiva; conheça os nomes

O prazo para inscrições das chapas foi encerrada nesta segunda-feira, 13, e contou com a oficialização de dois candidatos. A eleição ocorrerá no dia 29 de março

Com o prazo para inscrição encerrando-se às 18 horas desta segunda-feira, 13, duas chapas oficializaram participação na eleição para a nova diretoria executiva do Ceará. A votação para definir a presidência do Vovô está marcada para acontecer no dia 29 de março.

As chapas que disputam a eleição para os cargos executivos do Alvinegro de Porangabuçu estão formadas da seguinte maneira: a primeira é liderada pelo atual diretor financeiro do clube, João Paulo (candidato à presidência), e do ex-mandatário Alexandre Frota (vice); a segunda é encabeçada por Gabriel Ponte (candidato à presidência) e Nilo Saraiva (vice).

O vencedor da eleição assume o restante do mandato da antiga cúpula, que vai até o fim de 2024. A presidência do Ceará passa por um processo de reformulação após Robinson de Castro renunciar ao cargo no início de fevereiro deste ano. No momento atual, o Vovô é comandado por Carlos Moraes, segundo vice-presidente da diretoria passada.



Chapas concorrentes à presidência do Ceará: