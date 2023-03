Veja quais atletas de Ceará e Fortaleza podem disputar o primeiro Clássico-Rei

Vovô e Leão se enfrentam neste domingo, 5, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Palco do confronto será a Arena Castelão

Neste domingo, 5, Ceará e Fortaleza se enfrentam pela sexta rodada da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, às 18h30min. Apesar de ser a segunda vez que as duas equipes se enfrentam nesta temporada, este pode ser o primeiro Clássico-Rei da carreira de alguns jogadores de ambos os elencos.

Com um time reformulado para o ano de 2023, o Ceará é quem tem o maior número de jogadores que ainda não estiveram em campo durante um Clássico-Rei. Ao todo, dez atletas alvinegros não enfrentaram o Fortaleza com a camisa do Vovô. São eles: Aguilar, André Luiz, Cristian, Warley, Willian Maranhão, Chay, Pedro Lucas, Léo Rafael, Álvaro e Caio Rafael.

Por outro lado, o Fortaleza manteve a base do elenco de 2022 e realizou contratações pontuais para esta temporada. Dessa forma, o número de atletas que ainda não disputaram um Clássico-Rei é inferior ao do rival alvinegro. Cinco jogadores leoninos podem entrar em campo pela primeira vez no confronto: Kennedy, Dudu, Lucas Esteves, Calebe e Guilherme.

O goleiro João Ricardo já participou do Clássico-Rei, mas quando ainda defendia o Ceará. Portanto, caso entre em campo neste domingo, 5, o arqueiro pode disputar pela primeira vez o duelo com a camisa do Tricolor.

