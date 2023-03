Fortaleza encerra preparativos para Clássico-Rei deste domingo

Em meio a jogos decisivos na Copa Libertadores, Leão do Pici pode ir a campo com time alternativo diante do Ceará

Após a goleada sobre o Deportivo Maldonado pela Copa Libertadores, o Fortaleza volta as suas atenções ao Clássico-Rei, diante do Ceará. A partida será disputada neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Castelão, em jogo válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Os preparativos para o confronto foram encerrados com um treinamento neste sábado, 4, no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú..

Com cinco vitórias em seis jogos disputados pelo regional, a expectativa é de que a equipe tricolor vá a campo com um time alternativo diante do Alvinegro de Porangabuçu, já que enfrenta o Cerro Porteño, pela Libertadores, quatro dias após o confronto com o Vovô.

Assim como nos jogos diante do Deportivo Maldonado, o Fortaleza não poderá contar com o zagueiro Brítez, que foi expulso diante do Naútico e cumpre suspensão automática. Também estão fora da partida os jogadores Moisés, Pedro Rocha e Lucas Esteves, que seguem em recuperação após contusões.

Por outro lado, o Leão volta a contar com Yago Pikachu, um dos destaques do time na temporada 2022. O atleta esteve fora dos dois confrontos contra o Deportivo Maldonado, já que tomou dois jogos de suspensão na competição internacional, após ser expulso, diante do Estudiantes, no ano passado.

O Fortaleza deverá ir a campo contra o Ceará com: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Titi (Ceballos) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre (Zé Welison) e Calebe; Yago Pikachu, Lucero (Thiago Galhardo) e Guilherme.

