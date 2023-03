Este será o segundo confronto entre os treinadores gringos no comando de Ceará e Fortaleza. A bola rola às 18h30min deste domingo, 5, na Arena Castelão

Dentre os vários duelos que agitam em um Clássico-Rei, um deles promete chamar a atenção. Pela segunda vez, os técnicos Gustavo Morínigo e Juan Pablo Vojvoda, de Ceará e Fortaleza respectivamente, se enfrentarão no comando das equipes. A bola rola às 18h30min deste domingo, 5, na Arena Castelão.

Por ter chegado ao Alvinegro de Porangabuçu apenas nesta temporada, Morínigo só teve tempo de disputar um Clássico-Rei. Em sua primeira, e única, oportunidade, o paraguaio acabou levando a melhor sobre Vojvoda e venceu por 2 a 1, no dia 7 de fevereiro, pelo Campeonato Cearense.

Dessa forma, o duelo deste domingo ganha um valor ainda maior para o Fortaleza. Após a classificação conquistada na Libertadores contra o Deportivo Maldonado-URU, o time de Vojvoda chega ao confronto com a pressão de buscar a primeira vitória diante do rival na atual temporada.

As duas equipes chegam ao confronto em grande fase. O Ceará defende uma invencibilidade de nove jogos. O Fortaleza, por sua vez, busca manter a sequência de cinco partidas invicto. Vovô e Leão iniciaram a sexta rodada da Copa do Nordeste nas lideranças de seus respectivos grupos e com a classificação para a fase “mata-mata” encaminhada.

O Clássico-Rei promoverá o duelo tático e de características entre os treinadores. O time alvinegro de 2023 ficou marcado pelas transições rápidas, explorando a velocidade de Erick e Janderson. Já o tricolor, tem como principal característica o controle de jogo por meio da posse de bola e criação de jogadas na área central do campo com Pochettino e Caio Alexandre.

Gustavo Morínigo deverá escalar o Ceará com força máxima: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Formiga (Gabriel Lacerda); Richardson e Rezende; Erick, Castilho e Janderson; Vitor Gabriel.

Já Vojvoda, por ter um jogo importante da Libertadores no meio da próxima semana, pode entrar em campo com um time misto: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Titi (Ceballos) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre (Zé Welison) e Calebe; Yago Pikachu, Lucero (Thiago Galhardo) e Guilherme.

