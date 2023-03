Com treino aberto à torcida, Ceará finaliza preparação para o Clássico-Rei

Com clima de jogo, a arquibancada do CT Carlos de Alencar Pinto foi tomada por torcedores alvinegros, que acompanharam o último treino do Vovô antes de encarar o Fortaleza

O último treino do Ceará antes do importante Clássico-Rei contra o Fortaleza, partida que será realizada neste domingo, 5, pela Copa do Nordeste, aconteceu sob uma atmosfera diferente. Para entrar no clima do confronto, o Vovô optou por liberar o acesso à arquibancada de Carlos de Alencar Pinto aos torcedores alvinegros, que lotaram o local.

Com bateria, bandeiras e diversos cânticos, a torcida do Vovô criou uma atmosfera de jogo e passou mensagem de apoio ao elenco, que retribuiu de dentro de campo com uma faixa escrita “somos o time do povo”. Além da festa, os alvinegros puderam acompanhar o tradicional “rachão” da equipe comandada por Gustavo Morínigo.

Retornos importantes

Na atividade, as principais novidades ficaram por conta de Michel Macedo e William Formiga. Os laterais, que estiveram nas últimas semanas tratando lesões no departamento médico, participaram normalmente dos trabalhos com os demais jogadores e devem reforçar o Ceará no Clássico-Rei.

Luiz Otávio, por outro lado, ainda não deu sinais de estar 100% apto para atuar. O defensor, em paralelo ao “rachão”, realizou alguns trabalhos com bola, procedimento que faz parte do período de transição. A tendência é de que o zagueiro seja desfalque no domingo.

Provável escalação:

4-2-3-1: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Formiga (Gabriel Lacerda); Richardson e Rezende; Erick, Castilho e Janderson; Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo

