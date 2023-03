Ceará e Fortaleza colocam invencibilidades à prova em Clássico-Rei do Nordestão

Em grande fase, Ceará e Fortaleza chegam ao Clássico-Rei da Copa do Nordeste com uma boa sequência de jogos invictos na temporada. As duas equipes se enfrentam na noite deste domingo, 5, às 18h30min, pela sexta rodada da competição. O palco do confronto será a Arena Castelão.

O Alvinegro de Porangabuçu é o time que detém a maior quantidade de partidas invictas. Os comandados de Gustavo Morínigo não sabem o que é perder há nove jogos. Neste período, foram sete vitórias - uma delas, inclusive, foi contra o Fortaleza - e dois empates.

A última derrota do Vovô aconteceu ainda na primeira rodada da Copa do Nordeste, no dia 22 de janeiro. Naquela oportunidade, o Ferroviário levou a melhor e venceu o time de Porangabuçu por 3 a 0.

O Fortaleza, por outro lado, não perde há cinco jogos. A última derrota da equipe foi justamente para o Ceará, no dia 7 de fevereiro, em duelo válido pelo Campeonato Cearense. O Vovô levou a melhor no Estádio Presidente Vargas e venceu por 2 a 1.

Desde então, o Leão do Pici entrou em campo cinco vezes e venceu quatro partidas. O único empate foi contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América.

Portanto, no Clássico-Rei deste domingo, alvinegros e tricolores colocam à prova suas invencibilidades.

