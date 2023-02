CBF altera data de Ferroviário x ABC pela Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudança de data na partida entre Ferroviário e ABC-RN, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Previsto para o dia 23, uma quinta-feira, 23, o jogo foi antecipado para quarta, 22.

O local e o horário foram mantidos. Assim, o duelo acontece no estádio Presidente Vargas, às 21h30min. Conforme nota da CBF, o motivo da alteração é "ajuste na tabela".

O Tubarão da Barra ocupa a 3ª posição do Grupo A no certame, com quatro pontos. O time cearense venceu o Ceará por 3 a 0 na estreia e empatou com o Bahia em 2 a 2, na segunda rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do duelo contra o time do Rio Grande do Norte, a equipe coral tem dois confrontos pelo Nordestão. Nesta terça, 14, visita o CSA-AL, às 19h30min, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. No sábado, 18, encara o Sergipe, às 15h30min, no PV.

Sobre o assunto Ferroviário bate Maracanã por 2 a 0 e sai na frente por vaga na semi do Cearense

CBF define arbitragem de CSA x Ferroviário pela Copa do Nordeste

Ferroviário é o único time cearense invicto na Copa do Nordeste

Ferroviário no Campeonato Cearense

Além da Copa do Nordeste, o Ferroviário disputa as quartas de final do Campeonato Cearense. No jogo de ida, o Tubarão do Barra venceu o Maracanã por 2 a 0. O confronto da volta acontece no sábado, 25, às 16 horas, no estádio Almir Dutra, em Horizonte.



Tags