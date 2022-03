Possível retorno de Francisco Diá causa turbulência no Ferroviário

A possibilidade de retorno de Francisco Diá ao comando técnico do Ferroviário tem causado turbulência na sede coral, na Barra do Ceará. O nome do treinador é rejeitado por pessoas que fazem o dia a dia do clube e até alguns jogadores do elenco não são simpáticos à volta dele.

O Esportes O POVO ouviu depoimentos de que o clima interno era ruim na última passagem do treinador pelo Ferroviário, entre 2020 e 2021, devido ao jeito dele de agir com funcionários e atletas. Com o intuito de evitar que a situação se repita no Elzir Cabral, os colaboradores do clube pensam até em fazer um manifesto oficial, pedindo para que o Diá não seja contratado.

O presidente do Ferroviário, Newton Filho, foi procurado pelo Esportes O POVO, mas não atendeu as ligações ou respondeu as mensagens. Via departamento de comunicação, a resposta foi que o clube ainda não definiu quem será o substituto de Paulinho Kobayashi, mas também que não houve nenhuma comunicação dos funcionários para a diretoria no sentido de afirmar que não aceita a contratação de Diá ou qualquer outro treinador.

Francisco Diá está empregado. Ele é técnico do Pouso Alegre-MG, mas deve encerrar a passagem pela equipe mineira no sábado, 19, após o fim da primeira fase do campeonato estadual. A partir daí, ele deve negociar com a diretoria coral, caso não haja mudança de planos devido a insatisfação dos colaboradores corais.

Com estreia na Série C do Brasileiro prevista para o dia 10 de abril, o novo técnico do Tubarão terá cerca de três semanas para trabalhar até o primeiro jogo da competição nacional.



O programa Esportes do Povo, desta quinta-feira, 17, debateu sobre o assunto; assista:

