Invicto no Nordestão, Kobayashi celebra empate com o CSA: "Sabor de vitória"

Com um a menos e grande atuação de Douglas Dias, time coral somou mais um ponto importante na Copa do Nordeste

Em jogo da Copa do Nordeste 2023, o Ferroviário empatou em 1 a 1 com o CSA na noite desta terça-feira, 14. No estádio Rei Pelé, as equipes protagonizaram uma partida intensa que ficou marcada por grande atuação do goleiro coral Douglas Dias.

Após o duelo, o técnico do Tubarão da Barra, Paulinho Kobayashi, concedeu entrevista coletiva e celebrou o resultado conquistado fora de casa. Além disso, ele fez questão de enaltecer o esforço dos seus jogadores durante o jogo.

"Empate com sabor de vitória. Temos que parabenizar os atletas, eles buscaram o resultado. Eles não esperam acontecer, eles fazem acontecer. Quando voltamos para o segundo tempo, mudamos o sistema, mudamos a maneira de jogar. Eles entenderam e conseguiram o empate. Parabenizo muito eles porque depois acabamos jogando com um a menos", disse.



No jogo, além das boas defesas de Douglas Dias, o Ferroviário ainda viu o zagueiro Roni Lobo sendo expulso. Próximo do fim da partida, o defensor cometeu uma falta para evitar um contra-ataque e acabou recebendo cartão vermelho. Kobayashi, no entanto, avalia a situação como providencial, apesar de discordar do cartão vermelho.

"Foi providencial porque seria pior se tomasse o gol. Não podemos culpá-lo, tínhamos que fazer aquela falta."



Agora, o time coral terá dois jogos em casa pela Copa do Nordeste, contra Sergipe e ABC. Apesar da possibilidade de pontuar, o técnico do Tubarão não descarta adotar um rodízio de jogadores. Além disso, ele deixou claro que o objetivo do time é o Campeonato Cearense.

"São dois jogos que eu tenho que pensar também no Campeonato Estadual. O objetivo do clube é conseguir calendário para o ano que vem. A gente pensa em uma situação de rodízio para que os jogadores descansem um pouco mais, jogar menos tempo", revelou.



