Confira arbitragem do jogo entre Ferroviário e Ceará pela Copa do Nordeste

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Times cearenses se enfrentam pela primeira rodada da competição regional neste domingo, 22, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas

A CBF divulgou a escala de arbitragem da primeira rodada da Copa do Nordeste 2023. O jogo entre Ferroviário e Ceará será comandado pelo árbitro piauiense Antônio Dib Moraes de Sousa. Ele terá os também piauienses Mauro Cezar Evangelista de Sousa e Janystony Rabelo de Melo como assistentes. O cearense Luciano da Silva Miranda Filho será o quarto árbitro.

Antonio Dib já apitou quatro jogos do Vovô. Três partidas foram válidas pela Copa do Nordeste entre 2021 e 2022, incluindo o Clássico-Rei sem gols de 2021. O outro embate foi válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, quando o Alvinegro de Porangabuçu empatou em 1 a 1 contra o Bahia.

Ferroviário e Ceará se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Nordeste neste domingo, 22, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ferroviário x Ceará: veja os acessos de cada torcida no PV

Ferroviário x Ceará: como será a venda de ingressos para o jogo de domingo

Ceará lança uniforme da Copa do Nordeste 2023; veja fotos

Regularizado, Luvannor pode estrear pelo Ceará contra o Ferroviário

Tags