Ferroviário x Ceará: como será a venda de ingressos para o jogo de domingo

O Ceará não deve cumprir a pena de jogar sem a presença do torcedor em jogos válidos pela Copa do Nordeste. Por este motivo, o Alvinegro de Porangabuçu poderá contar com a presença da torcida no Clássico da Paz, que ocorre neste domingo, 22, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas diante do Ferroviário.

Os ingressos para acompanhar o duelo de Vovô e Tubarão estão disponíveis no site ingressodevantagens.com.br e começam a ser vendidos fisicamente nesta quinta-feira, 19. A torcida do Ceará poderá adquirir as entradas nas Lojas Vozão, enquanto a torcida do Ferroviário poderá comprar os tickets no Elzir Cabral.

Ao todo, 12 mil bilhetes serão disponibilizados para a torcida alvinegra, que podem adquirir a entrada por R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Por ser mandante do jogo, o Ferroviário disponibiliza entrada gratuita ao sócio coral que possui plano com esse benefício. O mesmo não ocorre para a torcida do Alvinegro de Porangabuçu, que será visitante da partida.

De acordo com informação divulgada nas rede sociais do Ferroviário, a torcida coral irá ocupar o setor amarelo do estádio, bem como as cadeiras sociais. O torcedor alvinegro poderá adquirir entradas para os setores azul e laranja.

Sobre a punição do Ceará

O Ceará foi punido com a perda de seis mandos de campo em torneios da CBF após episódios de violência e invasão envolvendo torcedores no jogo diante do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, em 2022. No período em que o clube não puder jogar como mandante com torcida, as entradas como visitante também devem ser proibidas, mas a CBF entende que essa pena deverá ser cumprida na Série B do Brasileirão e não na Copa do Nordeste.

Quando iniciar o certame nacional, o Ceará terá que disputar ainda quatro jogos de portões fechados, já que dois jogos do Brasileirão já foram disputados sem torcida em 2022.

