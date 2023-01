Ferroviário x Ceará: veja os acessos de cada torcida no PV

As equipes se enfrentam no próximo domingo, 22, pela primeira rodada da Copa do Nordeste

Ferroviário e Ceará se enfrentam no domingo, 22, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, no estádio Presidente Vargas. Os torcedores de ambos os times já podem adquirir os ingressos para acompanhar o confronto, que ocorrerá às 18 horas.

Mandante da partida, o Ferroviário terá acesso ao Portão Principal para acessar as cadeiras sociais, enquanto quem para quem for acompanhar o jogo nas arquibancadas deverá entrar pela bilheteria do Setor Amarelo. Visitante, a torcida do Ceará terá acesso aos setores Azul e Laranja.

Nas cadeiras, o Ferroviário divulgou que não será permitido a entrada de torcedores com camisas do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vovô não cumprirá pena de jogar sem torcida

O Ceará não deve cumprir a pena de jogar sem a presença do torcedor em jogos válidos pela Copa do Nordeste. Por este motivo, o Alvinegro de Porangabuçu poderá contar com a presença da torcida no Clássico da Paz.

Os ingressos para acompanhar o duelo de Tubarão e Vovô estão disponíveis no site ingressodevantagens.com.br e começam a ser vendidos fisicamente nesta quinta-feira, 19. A torcida do Ferroviário poderá comprar os tickets no Elzir Cabral, enquanto os torcedores do Ceará poderão adquirir as entradas nas Lojas Vozão.

Ao todo, 12 mil bilhetes serão disponibilizados para a torcida alvinegra, que podem adquirir a entrada por R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Por ser mandante do jogo, o Ferroviário disponibiliza entrada gratuita ao sócio coral que possui plano com esse benefício. O mesmo não ocorre para a torcida do Alvinegro de Porangabuçu, que será visitante da partida.

Tags