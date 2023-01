Ceará e Ferroviário voltam a se enfrentar pelo Nordestão após quase 24 anos; relembre

Vovô e Tubarão se enfrentaram duas vezes na edição do Nordestão de 1999, com uma vitória para o clube coral e um empate

Após quase 24 anos, Ceará e Ferroviário voltarão a se enfrentar em um torneio regional. A última vez em que Vovô e Tubarão foram adversários nesta condição aconteceu no Nordestão de 1999, cujo duelo foi vencido pelo time coral por 2 a 1.

A partida em questão, que aconteceu no Presidente Vargas, foi decidida com gols de Bira e Rutênio para o Ferroviário, enquanto Jaime descontou para o Ceará. Na época, Marcelo Vilar e Newton Albuquerque eram os treinadores do Vovô e Tubarão, respectivamente.

Antes da vitória coral por 2 a 1, entretanto, as equipes já haviam se enfrentado na mesma edição do Nordestão de 1999. O duelo, também realizado no PV, terminou empatado sem gols. Naquela partida, os comandos técnicos eram diferentes: Marcelo Vilar no Tubarão e Dimas Filgueiras no Vovô.

Desde então, Ceará e Ferroviário nunca mais se enfrentaram por uma competição regional. Este jejum será encerrado no domingo, 22, no Presidente Vargas, já que os times farão o Clássico da Paz na Copa do Nordeste, em confronto que marca a estreia de ambos no torneio deste ano.

Relembre as fichas técnicas dos confrontos de 1999:

Ferroviário 0 x 0 Ceará (10/03/1999)

Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza, CE)

Ferroviário : Jorge Pinheiro; Chiquinho (Odair), Alencar, Cláudio e Ivan; Paulo Adriano, Vado, Marquinhos (Dino) e Cantarelly (Otelo); Sílvio e Cristóvão. Técnico: Marcelo Vilar

: Jorge Pinheiro; Chiquinho (Odair), Alencar, Cláudio e Ivan; Paulo Adriano, Vado, Marquinhos (Dino) e Cantarelly (Otelo); Sílvio e Cristóvão. Técnico: Marcelo Vilar Ceará: Jefferson; Wilson (Paulinho), Erivélton, Valdson e Kel; Gilmar, Celinho e Sidcley (Dema) e Robertinho; Júnior e Cal (Paulo Tonello). Técnico: Dimas Filgueiras

Ceará 1 x 2 Ferroviário (28/04/1999)

Local: Estádio Presidente Vargas (Fortaleza, CE)

Ceará : Jefferson; Jaime, Airton, Erivelton e João Marcelo; Valdson, Paulo César (Acássio), Alexandre Dorta e Adãozinho; Osmar (Sandro Sotilli) e Júnior (Kal). Técnico: Marcelo Vilar

: Jefferson; Jaime, Airton, Erivelton e João Marcelo; Valdson, Paulo César (Acássio), Alexandre Dorta e Adãozinho; Osmar (Sandro Sotilli) e Júnior (Kal). Técnico: Marcelo Vilar Ferroviário : Jorge Pinheiro; Dino, Alencar, Cláudio, Aldemir e Ivan; Paulo Adriano, Cantarelly e Vado (Chiquinho); Bira (Marquinhos) e Chico Peu (Rutênio). Técnico: Newton Albuquerque

: Jorge Pinheiro; Dino, Alencar, Cláudio, Aldemir e Ivan; Paulo Adriano, Cantarelly e Vado (Chiquinho); Bira (Marquinhos) e Chico Peu (Rutênio). Técnico: Newton Albuquerque Gols: Bira, Rutênio (Ferroviário) e Jaime (Ceará)

Fonte: site do Ferroviário