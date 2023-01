Cadeiras quebradas no Castelão geram prejuízo de cerca de R$ 4 milhões em 2022

O secretário não detalhou quanto desse montante foi de Ceará ou Fortaleza, as duas equipes que mais sediaram partidas como mandante no estádio

A Arena Castelão teve cerca de 10 mil cadeiras quebradas ao longo do ano de 2022, revelou Rogério Pinheiro, secretário de Esportes do Governo do Estado do Ceará. Ao todo, o estádio recebeu 73 partidas na última temporada e está em fase de obras neste momento.

Cada cadeira do Castelão custa R$ 420 reais. Portanto, somando os danos acumulados ao longo do último ano, houve um prejuízo de cerca de R$ 4,2 milhões para os clubes, que são responsáveis por qualquer ato de vandalismo na arena. O secretário não detalhou quanto desse montante foi de Ceará ou Fortaleza, as duas equipes que mais sediaram partidas como mandante no estádio.

“Durante o ano passado foram quase dez mil cadeiras quebradas. Desse dano todo, é feito um aporte pelos clubes. Os clubes são responsáveis e pagam os danos ocasionados na Arena Castelão, não só de cadeiras, mas também de banheiros quebrados e todo prejuízo que porventura ocorra na execução de uma partida, o clube responsável — o mandante, no caso — ele fica responsável por ressarcir os danos”, disse Rogério Pinheiro.

O novo gramado da Arena Castelão recebeu o primeiro corte na manhã desta segunda-feira, 9. A obra, que estava prevista para ser finalizada no dia 10 de fevereiro, tem novo prazo para ser entregue: na primeira semana de março.

Apesar da ampliação do limite da entrega, o Superintendente de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira, afirmou que o andamento das obras “está acima do cronograma apresentado”.

Existe a possibilidade da primeira partida no Castelão ocorrer no dia 2 de março, com Fortaleza e Deportivo Maldonado, em duelo de volta pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, em virtude de ser uma partida de maior relevância e atração de público.

Entretanto, ainda há a possibilidade da inauguração do novo gramado ser um pouco depois, no dia 5 de março, no confronto entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste, segundo a data base do torneio divulgada pela CBF.

