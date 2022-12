FCF divulga tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Cearense 2023; veja

Atual campeão do torneio, o Fortaleza encara o Iguatu em 14 de janeiro, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas. Já Ceará enfrenta o Guarani de Juazeiro no dia 15, às 17 horas, na Arena Romeirão

As datas, horários e locais dos jogos da primeira rodada do Campeonato Cearense de 2023 já estão definidos. A Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta sexta-feira, 30, a tabela detalhada da estreia do Estadual.

Atual campeão do torneio, o Fortaleza encara o Iguatu em 14 de janeiro, um sábado, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, com transmissão do Grupo Cidade. O Ceará enfrenta o Guarani de Juazeiro no dia 15, um domingo, às 17 horas, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Já o Ferroviário tem embate marcado também para o dia 15, às 16 horas, no estádio Ronaldão, em Pacajus, diante do Barbalha.

Vice-campeão em 2022, o Caucaia estreia contra o Maracanã no estádio Ronaldão, em 14 de janeiro, às 18h30min. Atlético-CE e Pacajus se enfrentam no dia 15, às 15h30min, no estádio Domingão, em Horizonte. Com exceção do confronto do Tricolor do Pici, todos os demais jogos serão transmitidos pela FCF TV.

Regulamento específico do Campeonato Cearense 2023

O estadual será disputado em quatro fases: 1ª fase, quartas de final, semifinal e final. Além disso, a competição terá três torneios em paralelo: Taça Padre Cícero (Campeão do Interior), Taça Pedro Basílio (Melhor time exceto Ceará e Fortaleza) e Quadrangular de rebaixamento.



Os times que terminarem a primeira fase na primeira posição de cada grupo garantem vaga nas semifinais da competição. Já os segundos e terceiros colocados se classificam para as quartas de final. Todas as fases de mata-mata, incluindo a final, serão disputados em jogos de ida e volta.



Veja a tabela detalhada da 1ª rodada do Campeonato Cearense de 2023



Fortaleza x Iguatu: 14 de janeiro, sábado, às 16 horas - Estádio Presidente Vargas - Transmissão Grupo Cidade

Guarani (J) x Ceará: 15 de janeiro, sábado, às 18h30min - Arena Romeirão - Transmissão FCF TV

Ferroviário x Barbalha: 15 de janeiro, sábado, 17h30min - Estádio Ronaldão, em Pacajus - Transmissão FCF TV

Maracanã x Caucaia: 14 de janeiro, sábado, 16 horas - Estádio Ronaldão, em Pacajus - Transmissão FCF TV

Atlético-CE x Pacajus:15 de janeiro, sábado, 17 horas - Estádio Domingão, em Horizonte - Transmissão FCF TV



