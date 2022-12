Sistema de irrigação da Arena Castelão passa por revisão e estádio recebe visita da FCF

Dias após a conclusão do plantio do novo gramado, a Arena Castelão passa por mais um estágio nas obras feitas no estádio. Como parte do plano de cuidados para enraizamento e crescimento do campo, o sistema de irrigação automático tem sido utilizado e, nos intervalos de rega, acaba passando por revisões. Os trabalhos neste setor do campo devem ser encerrados até o fim desta semana.

Além da revisão no sistema de irrigação automática, a Federação Cearense de Futebol (FCF), nas pessoas do presidente Mauro Carmélio e do vice-presidente Eudes Bringel, realizou uma visita técnica ao estádio na manhã desta terça-feira, 27. O superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira, acompanhou os membros da entidade e comentou sobre o caminhar das obras:

“Tudo está caminhando dentro do cronograma. Se tudo correr bem, entre os dias 5 e 10 de janeiro faremos o primeiro corte e a primeira cobertura de areia, para depois pensarmos na data de início dos jogos aqui no Castelão”, disse Quintino Vieira.

Além das obras no campo de jogo, outras partes do estádio, como nas áreas das cadeiras e banheiros, passarão por melhorias. O vice-presidente da FCF, Eudes Bringel, comemorou as reformas e afirmou que o Castelão será reaberto em “grande estilo”:

“Ficamos felizes em ver como está o gramado, apesar de poucos dias de serviço. Mais feliz ainda em saber que também serão feitas melhorias na questão das cadeiras e dos banheiros. O Castelão será reaberto em grande estilo”, afirmou Eudes.

Outro que demonstrou felicidade com o andamento das obras foi Mauro Carmélio, presidente da FCF. O diretor parabenizou a governadora Izolda Cela e o superintendente Quintino Vieira pelo trabalho realizado na Arena Castelão:

“Estou muito feliz por ver o trabalho que está sendo realizado, a progressão do gramado dia a dia. Tenho certeza que será uma grande praça para 2023, onde teremos eventos internacionais, nacionais, regionais e estaduais. Parabéns à governadora Izolda Cela e ao superintendente Quintino pelo trabalho que vêm realizando em prol do nosso futebol cearense”, declarou o presidente.

Mauro Carmélio não demonstrou pressa para voltar a utilizar o Castelão. O presidente afirmou que espera usar o estádio apenas quando o gramado do estádio estiver totalmente pronto:

“Nós queremos o Castelão pronto. Usaremos a Arena quando o gramado estiver realmente pronto e entregue ao futebol. Enquanto isso, nós trabalharemos em duas frentes, PV ou Romeirão, em Juazeiro”, finalizou Mauro Carmélio.

